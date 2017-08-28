公債可否抵追徵？ 執行署函詢黨產會

不當黨產處理委員會追徵國民黨8億6000萬元失敗後，移送法務部行政執行署執行。台北分署今日表示，國民黨上周提出美金公債等清償計畫，分署將以正式公函詢問黨產會對公債抵銷意見，再進行後續動作。

黨產會認定，國民黨以轉帳撥用方式取得國有房屋及其基地並已移轉他人，共計有458筆國有特種房屋基地為國民黨不當取得的財產，決議追徵8億6488萬3550元。由於國民黨未繳納追徵價額，黨產會7月18日移送行政執行署執行。

台北分署表示，國民黨在繳款期限、本月25日派人至分署，提出欲以現值約385億元的民國36年美金公債實體債票與零散息票償還的清償計畫。

雖然黨產會25日發布新聞稿，認為國民黨所持的美金公債並無流通價值，不具清償效用，形同壁紙，不能以此支付依法追徵價額。但台北分署認為，不能僅憑新聞稿認定，為完備程序，會以公函詢問黨產會對美金公債的意見。

台北分署表示，在黨產會正式回覆前，不會有查封動作，但執行官刻持續調查國民黨財產，初步了解國民黨在全國各地均有不動產，若執行查封將以台北分署轄內標的為優先。

(中時)