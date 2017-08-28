嘉里大榮物流發生勞資糾紛 勞資雙方互告

嘉里大榮公司委任律師說明案情，並指出決定提告。（陳淑芬攝）

嘉里大榮公司發生勞資糾紛，曾堉誠帶妻兒到台中的中東營業所前抗議。（陳淑芬攝）

嘉里大榮物流公司發生勞資糾紛抗議，員工曾堉誠今天抗議指控，他與公司和解簽下自動離職書，但公司未遵守保密條款，和解無效，他要求支付今年2月至今薪資，才向法院聲請強制執行；嘉里大榮委任律師謝文倩則指出，雙方和解達成協議，公司已依勞動部裁決支付薪資及利息等32萬餘元，曾堉誠自願離職已非員工，決定提告。

原在嘉里大榮物流公司擔任司機的曾堉誠，28日帶著妻子及幼兒，頭上綁著「還我公道」字樣白布條，到嘉里大榮台中的中東營業所前舉牌抗議，還拿出自製封條，貼在公司廣場前的招牌柱子上。他表示，他因向公司爭取加班費，並於去年籌組工會等事，而被公司解僱。

曾堉誠指稱，他因沒錢被迫簽下和解自願離職書，但是，嘉里大榮不遵守保密條款，還散布他「拿錢走人」等消息，他認為和解無效，目前仍是員工，公司必須再支付2月至今薪資，而向法院聲請強制執行。他並指控嘉里大榮違法不給員工加班費，要用告的才會給，他要為員工爭取權益。

謝文倩回應指出，曾堉誠多次出勤載妻子與未滿周歲的孩子，違反公司規定，公司屢勸不聽而記過免職。勞動部今年1月裁決要求讓他回復原職，並補支付薪資。嘉里大榮公司均依裁決履行，事後，雙方和解達成共識，嘉里大榮已在今年2月10日將款項32萬餘元匯進曾堉誠的帳戶，而曾堉誠則在2月20日自行申請自願離職。

謝文倩指出，曾堉城聲稱嘉里大榮未給付薪資，向台中地院聲請強制執行，要求查封中東營業所建物。嘉里大榮接獲法院查封通知，告知曾早已滙款，請撤回聲請，但他卻置之不理。嘉里大榮已向法院提異議，提存擔保金暫緩查封，認為曾不僅無權請求，違背雙方共識，嘉里大榮決定提告。

(中時)