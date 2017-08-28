打火機、行動電源占違禁品8成 桃機贈禮宣導
桃園公司今發布新聞指出，桃機統計2017年上半年旅客行李違禁品總計76,538件中，以行動電源最多（64%），其次為鉛酸電池及鋰電池（19%）、打火機（16%）等，平均每天超過400件以上行李複檢；機場公司為強化正確飛安觀念，特別舉辦「飛航安檢快易通」宣導活動，提醒出國旅客託運及隨身行李安檢要點，避免因錯置違禁品影響安檢通關速度。
活動於機場第一航廈登場，桃機提醒旅客，避免行李中行動電源或鋰電池在飛機貨艙中因短路失火而救援不及，所以此類物品需隨身攜帶或置於登機行李，打火機限非藍焰型1枚須隨身攜帶，另飛往大陸地區機場禁帶打火機，也請旅客多加注意。飛安資訊查詢可到桃園機場官網專區，及航警局安檢Q&A網頁查詢。
桃機指出，宣導活動即日起至9月1日連續5天，旅客在第一航廈及第二航廈的出境報到大廳，活動現場只要持手機掃描QR Code進入活動專頁，公開分享留言，即可獲飛機造型伸縮筆及文具好禮，此外再與飛安立牌合照打卡及標註3位好友，並Hash Tag 「#飛航安檢快易通」，就可參加扭蛋抽獎，獎品包含有行動電源、安檢隨身包、充氣飛行枕、手機指環扣等旅行實用小物。
桃機公司總經理蕭登科及駐場海關、移民署、疾管署、航警局、動植物防疫檢疫局等CIQS單位及航聯會多位代表出席活動，手持象徵打火機、行動電源、鋰電池等應隨身攜帶登機並接受安檢物品的卡片，呼籲大家共同重視飛航安全重要性，強調行李正確打包好，出國通關就沒有煩惱。
(中時)
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