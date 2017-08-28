天氣熱河水溶氧量降低 基隆河出現大批死魚

社子島基隆河岸今早出現大批死魚，北市環保局研判是高溫河水溶氧量降低導致。（台北市議員何志偉研究室提供）

大批死魚經過早上太陽曝曬，出現惡臭味。（台北市議員何志偉研究室提供）

社子島基隆河岸出現大批死魚，北市府已派員前往清除。（台北市議員何志偉研究室提供）

台北市社子島基隆河岸、迎星碼頭附近今早被民眾發現有成群死魚，甚至已經發出惡臭，北市環保局獲報前往現場，研判是高溫缺氧所致，已架設攔汙索與水利處船隻一起清除死魚遺體。

民眾表示，今早行經社子島，發現河岸有一大片死魚，多數漂流在岸邊，範圍大約從洲美橋前約500公尺，一路延伸到社子大橋過去約500公尺，且已發出惡臭，相當噁心。

環保局接獲通知後，緊急派員百齡橋量測，結果水質溶氧3.5，但水溫偏高30.6度，再從魚體判別，呈張口狀且死亡皆為需氧量較多的烏仔魚，而吳郭魚活動正常，同時，pH值為7.3屬正常，顯示並非工廠強酸鹼廢水排入，現場亦無查獲工廠汙染源，研判是高溫缺氧所致。

環保局指出，8月以來北部連續高溫，8月中旬起陸續在宜蘭冬山河、桃園老街溪及新北碧潭、汐止等地，均發生高溫形成低溶氧造成死魚事件，綜合研判此次事件亦是相同狀況。

環保局已正架設攔污索中，與水利處船隻一起合作，盡速清除魚體。

(中時)