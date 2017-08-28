就是這隻狗！女賊帶狗竊機車 眼尖警以狗追人
以車追人不稀奇，太平警方以狗追人逮到女偷車賊！太平區1位40歲馮姓的女子，日前連續偷2部機車做為代步之用，新平派出所員警比對發現，馮女下手偷車時都帶著1隻柯基犬做為掩似，警方根據特徵展開以狗追人，日前下午員警巡邏發現轄內某洗衣店前有隻柯基犬在門外，下車查看，見店內1女子特徵吻合，當場查獲馮姓女竊賊。
太平警分局新平派出所日前受理轄內2件機車竊盜案，員警發現該名行竊的女子下手前都會帶1隻柯基犬假裝遛狗來掩人耳目，隨即將相關特徵通報查緝，本月25日下午兩名員警執行巡邏勤務，於中山路某洗衣店前發現有隻柯基犬呆坐門外，與監視器中的犬隻非常相似，立即下車查探，果然不出員警所料，從洗衣店內走出1名40歲的女子，經查就是影片中的女賊。
馮姓女子當場認罪，並帶警方前往棄置2部機車的地點，找回失竊車輛。警方指出，偵訊時馮女供稱，因腳痛要看醫生，沒有代步工具，才會想偷別人的機車代步，並向警方表示，非常後悔自己的所為，全案訊問後依竊盜罪嫌函送偵辦。
(中時)
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