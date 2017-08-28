中秋把酒言歡　台灣保樂力加獻上精選酩家好禮

濃情中秋皓月當空，適逢至親好友歡聚一堂之時，台灣保樂力加特別精選旗下7大品牌之11大酩家好禮，除有歐洲皇室貴族御用品牌中的經典款，包括皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌、馬爹利藍帶、XO干邑白蘭地、百齡罈17年、21年調和式蘇格蘭威士忌；亦有行家鍾愛的格蘭利威15年、18年單一麥芽蘇格蘭威士忌和亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌；以及澳洲第一暢銷葡萄酒品牌傑卡斯、偉登精心設計之各式紅酒禮盒，在這花好月圓之際，一同舉杯邀月把酒言歡。

(中時電子報)

皇家禮炮21年調和式蘇格蘭威士忌中秋禮盒 建議售價：NT$ 3,500。(保樂力加提供)

馬爹利XO干邑白蘭地禮盒 建議售價：NT$ 5,200。(保樂力加提供)

馬爹利藍帶干邑白蘭地禮盒 建議售價：NT$4,250。(保樂力加提供)

格蘭利威15年單一麥芽蘇格蘭威士忌中秋禮盒 建議售價：NT$ 1,688。(保樂力加提供)

格蘭利威18年單一麥芽蘇格蘭威士忌中秋禮盒 建議售價：NT$ 2,988。(保樂力加提供)

亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌中秋禮盒 建議售價：NT$ 1,399。(保樂力加提供)

百齡罈17年調和式蘇格蘭威士忌禮盒 建議售價：NT$ 1,688。(保樂力加提供)

百齡罈21年調和式蘇格蘭威士忌禮盒 建議售價：NT$ 2,888。(保樂力加提供)