張老師傳授開學收心五撇步
暑假就要結束，開學前如何讓孩子收拾起玩心專心上學，是許多家長頭痛問題。面對可能出現的收假症候群，張老師傳授「收心五撇步」，父母可協助孩子收心，以免適應不良甚至懼學。
暑假結束後，每年都會出現學生因放長假，原本規律的生活作息大亂，一時間調不回來而發生睡眠失調、上課打嗑睡、情緒低落等收假症候群。
張老師根據長年累積的處理經驗，提出5五撇步，第一是調整生理時鐘，假期多是睡到自然醒，這幾天要調整回規律的作息，以免睡眠不足導致孩子上學無法專注。
第二是三餐定時定量，上學後早餐時間比放假時早，午餐前又沒有零食可以吃，孩子容易因肚子餓而精神不濟，應調整三餐時間，減少零食量。
第三是回顧暑假美好時光，暑假期間多有親子出遊，可以帶著孩子靜下心來回顧暑假做過的活動，整理出遊的照片，將美好的回憶收藏，帶著愉快的心迎接新學期到來。
第四是整理文具儀式，陪孩子一起整理開學需要準備的文具，讓孩子感覺到要上學的氣氛。也別忘了提醒孩子撰寫暑假作業。
第五是為未來做規畫，用畫一張圖的時間，讓孩子在紙上畫出對新學期的期許，除了讓孩子對於上學有期待感，也能增加孩子對於新階段的責任感。
張老師表示，若孩子在開學期間遇到注意力不集中或甚至拒絕上學，可撥打1980「張老師」依舊幫您專線，協助解決問題。
(中時)
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