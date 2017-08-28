福州取消104項奇葩證明
無犯罪紀錄證明、神志清醒證明、無檔可查證明、親屬關係證明……
大陸福建省福州市近日正式發布《福州市涉企涉民證明事項清理結果》（以下簡稱《清理結果》），共保留涉企涉民證明事項109項、取消104項，取消事項占比48.8%，進一步減輕了申請人、基層村（居）委會以及政府部門的負擔，過去一些奇葩證明走入歷史。
福州市行政（市民）服務中心管委會主任黃建新指出，過去老百姓、企業辦事，有一個難點沒有解決，就是證明難，各種奇葩證明、循環證明大量存在於行政審批與公共服務中，讓老百姓無所適從。今年將減證便民專項行動作為工作的核心，共取消各類證明文件104項，其中取消無法律依據的證明文件50項、通過實現部門間信息共享取消事項6項，大大減輕了申請人的負擔，也將基層社區從繁雜的證明工作中解放出來。
(旺報)
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