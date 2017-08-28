陳奎儒茹素同樣高壯奪牌

世大運跨欄銀牌得得主陳奎儒父

刷新全國紀錄，並摘下世大運110m跨欄銀牌的陳奎儒從小吃素，父親陳文益看見兒子為國爭光，感動地留下欣喜的眼淚，全村人都為他感到驕傲。

陳奎儒是雲林海口囝，家住四湖鄉湖西村，是雲林縣長李進勇的同鄉，李得悉他獲獎，也到陳家貼紅榜祝賀。

陳文益說，因為宗教信仰關係，全家人都茹素，兒子從小也就跟著一起吃全素，但是照樣長得又高又壯，打破一般人認為吃素缺少蛋白質的觀念，為此，兒子連出國比賽都自備電鍋、米與素食食材帶出國，自己煮食。

陳母指出，兒子自幼就跑得很快，塊頭也比同齡孩子大，高中念虎尾高中體育班，朝著自己的夢想一步步前進。

陳家上午賀客盈門，偏鄉海口囝仔揚名國際，全村人都為陳奎儒感到驕傲。

(中時)