世大運》張凱貞賽前又腹瀉 難過未能拚金
上屆光州世大運女單奪金，本屆女單頭號種子我國好手張凱貞，28日準決賽帶傷拚戰，2比6、6比7(3)不敵泰國汪添彩（Varatchaya Wongteanchai），賽後張凱貞也透露，自己昨晚、今早都出現腹瀉情況，加上腹部拉傷，未能打出水準也很難過。
張凱貞8強戰就拉傷腹部，該役鏖戰3盤才勝出，28日準決賽又遭遇苦戰，盤數落後的情況下，張凱貞次盤一度拉尾盤連趕5局反超，可惜拚入搶七仍不敵汪添彩，張凱貞坦言身體狀況不佳，「腹部拉傷，其實自己不太能用力。」
對於自己無緣替中華隊拚金，張凱貞也面露失望，透露自己其實昨晚、今早又再度出現腹瀉情況，「首盤下去其實就提不起勁，打得很消極。第2盤我有機會，但沒辦法打出自己想要的戰略，蠻難過的。」
對於腹瀉狀況，張凱貞表示並非要責怪大會，「可能是我自己體質問題，球員原本應該注意自己飲食，李冠毅也發生相同情況。但選手在如此炎熱天氣下，身體狀況不佳，體力又需消耗很多，發生這種事其實很為中華隊難過。」
即便無緣連霸，回到台灣主場比賽，張凱貞對地主球迷的支持深深感動，「難得回台灣比賽，其實我很驚訝，很多球迷甚至8、9點排隊進場，很感謝大家的加油。」
(中時電子報)
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