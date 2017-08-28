前訂單都還沒完 以色列再購17架F-35戰機

F-35B。(圖/Lockheed Martin)

受惠於川普甚多，F-35戰機生產商洛克希德馬丁公司近期大有斬獲。（圖/Lockheed Martin臉書專頁）

以色列政府今正式完成訂購額外17架F-35隱形戰機的合約，該國已訂購33架這款飛機，但為了因應中東地區敵手的威脅，前訂單只交付其中5架後以色列就決定追加。

此舉的主要目的地是讓以色列能在中東地區維持軍力優勢，尤其是在面對其主要敵國伊朗的時候，最近伊朗獲得向俄羅斯購買的S-300地對空飛彈系統。

以色列之前已經向洛馬(Lockheed Martin)訂購33架F-35戰機，目前已經獲得5架，再加上這次新的訂單，以色列總共將擁有50架F-35隱形戰機。以色列國防部長利柏曼(Avigdor Lieberman)說，這戰機是確保以色列能保護其邊境和其他地區等地要素，這50架戰機將為第一個美國本土以外的F-35戰機隊。

新訂購的F-35戰機一台要價不到1億美元，但訂購33架時一台要價平均是1.1億美元，這個超高的價格廣受外界以及美國總統川普(Donald Trump)批評。以色列一年從美國獲得超過30億美元的國防補助，因此有網友認為購買這些戰鬥機事實上是美國全額付款的。

F-35戰機是史上造價最昂貴的戰機，除了有先進隱形能力、可助駕駛避開精密飛彈系統外，也能搭載多種武器，其最高時速超越音速、高達1,200哩。駕駛的頭盔造價也高達40萬美元，因為內含自己的作業系統，護目鏡上還可顯示各種數據，數據本身也可分享給其他人。飛機上的鏡頭也可提供熱成像、夜視能力以及360度的視角。

(中時電子報)