新東陽少奶曝情趣 尪甜送七夕紅包金額曝光

宋紀妍4年前閃嫁新東陽少東麥升陽。（圖／中時資料照）

宋紀妍甜曬老公送的情人節紅包。（圖／翻攝自宋紀妍臉書）

女星宋紀妍2013年閃嫁大17歲的新東陽少東麥升陽，婚後育有2個女兒，一家四口生活美滿。而今（28日）適逢七夕情人節，夫妻倆仍像熱戀情侶般製造一些小驚喜，宋紀妍透露收到老公的紅包，不只對她甜蜜示愛，就連總金額也有小巧思。

宋紀妍在臉書PO出老公送的七夕情人節禮，對方用APP發送了一個紅包、存進她的虛擬帳戶，上頭除了寫著「老婆我愛妳」的告白話語，就連存入金額也是諧音我愛你的「5.20」（人民幣），貼心舉止成功逗樂宋紀妍。

雖然紅包金額不多，但宋紀妍仍開心表示這就是夫妻間的情趣，直喊「有這種老公不會無聊」，最後除了隔空回應對方「love u❤️」，也不忘祝大家七夕情人節快樂。

(中時電子報)