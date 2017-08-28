8座鏽蝕老鐵塔 台電：年底完成檢修

媒體報導，台電目前約有8座高壓鐵塔嚴重鏽蝕，先用木條暫時固定恐有安全疑慮。對此，台電坦言，全台約有8座高壓鐵塔有鏽蝕情形急需更換，但目前面臨地主反彈，只能先以木條增加電塔強度，安全無虞，將持續與地主溝通，盼年底前完成更新。

台電供電處表示，每兩個月會派人到有腐蝕的鐵塔做巡檢、紀錄，之後會安排時程做更換處理，目前確實有8座高壓鐵塔有鏽蝕情形；木桿具有一定強度，先以此做部分強化，分擔鐵塔受力，整體鐵塔安全無慮。

供電處強調，整體鐵塔安全無慮，木頭加強鐵塔是臨時措施，會盡快更換。台電一直都有定期更換計畫，雲林麥寮至台西一帶因受地主阻饒、反對台電進入鐵塔所在地施工，才會先用木頭強化鐵塔，台電會儘速跟地主溝通。

供電處指出，台電每年會依照汰換計畫編列預算，會做整體鐵塔安全巡檢，並無經費問題。

(工商)