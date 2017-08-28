颶風侵襲影響 長榮航調整往返休士頓航班

美國德州因受哈維颶風侵襲影響，休士頓機場因連外道路積水嚴重中斷，宣布關閉至當地時間28日中午12:00，長榮航空配合當地機場關閉措施，8月27、28、29日往返休士頓BR52／BR51航班取消，最新航班異動訊息請至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。

(工商)