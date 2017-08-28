大陸全運會開幕後首金 四川隊奪冠
大陸第十三屆全國運動會27日晚間在天津市開幕，28日起全面進入競技日程，開幕後的首面金牌，由四川隊奪得划船（大陸稱賽艇）女子輕量級四人雙槳第一名。
為何說是開幕後的首金？中新社報導，雖然天津全運會27日開幕，但已有130枚金牌名花有主。本屆全運會共設33種運動、417項比賽。但因部分賽事涉及場地，或是與世界錦標賽等國際賽事撞期，因此提前比賽，從4月29日，田徑馬拉松成為本屆全運會競技比賽最先產生金牌的項目，8月26日收官的空手道則決出開幕前的最後兩枚金牌。這期間，水上芭蕾（大陸稱花樣游泳）、拳擊、網球、柔道、韻律體操（大陸稱藝術體操）、獨木舟激流迴旋、射擊飛靶、現代五項、橄欖球、輪滑冰球、三對三籃球、跳水等比賽相繼收兵，開幕前已有130枚金牌產生。
本屆全運會不設金牌、獎牌榜；部分項目打破省區市界限，允許「跨省組合」參賽，這是大陸改革體育金牌至上之後的首屆全運會。
因可跨省組合參賽，四川隊這四人當中，有兩名浙江選手也為浙江隊獲得了一枚金牌。獲得第三名的浙江隊中，一名四川隊員和一名山東隊員也各獲得銅牌。
男子四人雙槳的比賽中，湖南隊遙遙領先奪得金牌，四位選手是由兩位湖南選手和遼寧選手、廣東選手跨省組成。
(旺報)
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