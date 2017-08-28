搶按摩店用辣椒水噴視障女 被依強盜未遂起訴
44歲黃裕欽持辣椒水進入中區1家按摩店內，趁機噴灑老闆的視障的女兒，搶走她內有15萬元的包包，黃女大聲呼救，鄰居前來協助，黃才丟下包包逃逸未得手。台中地檢署依強盜未遂罪將黃起訴。
起訴書指出，黃裕欽今年6月間在中市中區第一廣場購買1瓶辣椒水，到中區1家按摩店前多次徘徊，第3次行經時發現店內僅有老闆的女兒1人，即持辣椒水入內噴灑在躺椅上休息的黃女眼部，原本就有視障的黃女，眼睛再遭辣椒水刺激，刺痛無法抵抗，黃男立即出手搶走她放在旁邊的黑色包包。
黃女的包包內有15萬元現金及提款卡等物，她發現皮包被取走立即抱住包包不放，大喊搶劫，鄰居等人聽見前來協助逮人，黃男才放下包包落荒而逃，黃女雙眼角膜因而受表淺損傷、右手掌擦挫傷。警方獲報到場，調閱監視器影像循線追查，逮捕黃男送辦。
黃男否認強盜，供稱，他叫門要進去消費，因黃女沒回應，他深覺不受尊重一氣之下才拿辣椒水往她的臉部灑，但他轉身要離開時，黃女卻拉住他手上的塑膠袋不放，他才拿她的皮包想要交換。台中地檢署依強盜未遂罪嫌將黃男起訴。
(中時)
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