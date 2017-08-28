吳秉叡：只要待遇相當 加入日職無矮化問題　

綠委吳秉叡日前接受媒體專訪時提出中華職棒4隊拆兩隊加入日本職棒構想，但遭藍委批評是「自我閹割」。吳今受訪時說，職棒是城市之間的比賽，如加拿大多倫多藍鳥隊也去參加美國職棒大聯盟，「這樣有矮化嗎？」只要球員薪資待遇一樣，就沒有矮化問題。

不過吳也坦言，這只是單純增加職棒觀眾、永續發展的討論，離可能實施還有距離，還不算是政策。

吳秉叡指出，職業運動如果強度夠，觀眾就愛看，藉此才能增加票房收入、照顧球員；若加入日職後，北台灣、南台灣各一隊，並進行跨國比賽，台灣輪到主場時，本地球迷一定會很捧場，且若比賽夠好看，觀眾絕對不吝於買票入場。

吳秉叡說，台灣職棒每場頂多3、4000人，沒辦法支撐球隊支出，導致球員平均低薪，若比賽強度夠，門票自然就可以賣比較高價。

至於台日關係協會會長邱義仁是否有正面回應？吳轉述，邱說這想法有創意，但還要跟棒協、中華職棒與日職討論，還沒確定誰要去做。

(中時)