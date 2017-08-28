世大運開幕獨家照片 徐世勳：蔡英文柯文哲互不交談 維安指揮缺橫向溝通
世界大學運動會開幕選手延遲進場事件，據台北市民國黨議員徐世勳在現場拍的獨家照片顯示，當時身為貴賓的總統蔡英文與大會主席柯文哲間，彼此毫無交談，維安指揮沒有橫向聯繫。他表示，台北市是世大運的主辦方，中央應把指揮權還給台北市，並全力支援台北市，才能確保維安。
受反年改團體陳抗影響，世大運選手進場受阻。據民國黨台北市議員徐世勳在現場觀察，當天維安處處慢半拍，是因為維安指揮沒有橫向聯繫。
徐世勳指著他在現場拍的照片說，當發現選手都沒進場時，大家一陣疑惑，他隨即轉頭觀察右前方的主席台，發現蔡英文跳過大會主席柯文哲，直接去找世界大學運動總會（FISU）主席馬提辛交談。後來坐下來第二次再起身時，是聽取幕僚報告與指揮相關調度，仍不見與柯文哲互動。
徐世勳表示，現場的警力調度都是由北市警局主導，但坐在隔壁的蔡總統與柯市長，彼此卻沒有橫向溝通，維安當然會出現落差。而這一切，導因於中央與地方「雙軌一體」的維安安排。據北市府發給內政部的函文，北市府先前就曾抗議內政部所設的中央安全指揮中心，與北市府的「主營運中心」運作機制相互扞格，中央主張的「雙軌一體」作法會使維安指揮體系混淆，不利事權統一。
徐世勳表示， 中央安全指揮中心是在世大運開幕前25天才成立，究竟有沒有實際參與整體維安規劃籌備？世大運是台灣人的驕傲，中央理應全力協助台北市政府，而不是在發生事情後才相互卸責。他呼籲中央把指揮權還給北市，才能確保世大運期間選手與工作人員的安全。
(中時電子報)
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