黑龍江漠河迎今秋首場降雪

台灣和大陸中部、南部地區氣溫仍高達30度以上，但28日凌晨，位於中國最北端的黑龍江省大興安嶺地區漠河縣迎來今秋首場降雪，較2016年同季節降雪提前37天，距離2017年立夏飄雪僅相隔3個多月。

有「神州北極」之稱的漠河隔黑龍江與俄羅斯相望，是中國緯度最高、氣溫最低的縣，擁有以極光和極晝現象聞名於世。該地區年平均氣溫在-5.5℃左右，無霜期只有80多天。

28日凌晨2時51分，漠河迎來2017年秋季首場降雪。雪花紛紛揚揚從空中飄落，樹木、房屋、汽車掛上薄薄白紗，個別路段甚至有了較厚積雪層。

據漠河縣氣象局表示，漠河全年雪季長、雪量大。2017年5月5日立夏降雪，距離本次降雪的時間僅相隔3個多月。對比2016年10月4日的秋季首輪降雪，今年同季節降雪時間提前了37天。

當日，漠河最低氣溫0.5°C，最高氣溫6.8°C，與中國南方多地產生約30°C溫差。目前漠河縣降雪已轉為降雨。

(旺報)