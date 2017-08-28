全球市值最高 貴州茅台斥資68億創辦大學

貴州茅台酒在國際名酒節展覽的資料照片。(圖/新華社)

中國貴州茅台酒是全球市值最高的烈酒公司，以釀造白酒聞名，儘管近年來中國政府推行反貪腐運動，衝擊市場銷售量，但是該公司還是大量缺乏製造白酒的工人，因此貴州茅台乾脆斥資15億人民幣(約新台幣68億元)，創辦一所專門培養未來員工的大學，以彌補未來缺工的可能。

根據《金融時報》(Financial Times)報導，貴州茅台酒製造商有鑑於工廠缺工情況實在太嚴重，決定斥資15億人民幣自行創辦一所專門培訓未來員工的大學，全日制的學生規模預計達到5千人，主要研究領域區分為釀酒、種植葡萄、食品安全和市場行銷等專業科目，這所新的大學所在地同樣位於中國貴州，目前已經開始首批新生了。

貴州茅台集團茅台酒廠，工人們在包裝茅台酒。（新華社資料照片）

另據相關陸媒報導，2017年9月入學新生首批只有600人，但慢慢會達到日校學生共有5千人的規模。第一批招生5個科系分別是白酒釀造工程、葡萄與葡萄酒工程、食品質量與安全、資源循環科學與工程以及市場行銷等。

選擇就讀的學生畢業後錢景相當看好，根據貴州茅台職員透露酒廠工人年薪大約有13萬人民幣(約新台幣60萬元)，而且只有早班和中班兩班制，每天工時5小時左右，薪資高、工作穩定可能吸引更多人才前往就讀。

(中時電子報)