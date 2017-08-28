全球市值最高 貴州茅台斥資68億創辦大學
中國貴州茅台酒是全球市值最高的烈酒公司，以釀造白酒聞名，儘管近年來中國政府推行反貪腐運動，衝擊市場銷售量，但是該公司還是大量缺乏製造白酒的工人，因此貴州茅台乾脆斥資15億人民幣(約新台幣68億元)，創辦一所專門培養未來員工的大學，以彌補未來缺工的可能。
根據《金融時報》(Financial Times)報導，貴州茅台酒製造商有鑑於工廠缺工情況實在太嚴重，決定斥資15億人民幣自行創辦一所專門培訓未來員工的大學，全日制的學生規模預計達到5千人，主要研究領域區分為釀酒、種植葡萄、食品安全和市場行銷等專業科目，這所新的大學所在地同樣位於中國貴州，目前已經開始首批新生了。
另據相關陸媒報導，2017年9月入學新生首批只有600人，但慢慢會達到日校學生共有5千人的規模。第一批招生5個科系分別是白酒釀造工程、葡萄與葡萄酒工程、食品質量與安全、資源循環科學與工程以及市場行銷等。
選擇就讀的學生畢業後錢景相當看好，根據貴州茅台職員透露酒廠工人年薪大約有13萬人民幣(約新台幣60萬元)，而且只有早班和中班兩班制，每天工時5小時左右，薪資高、工作穩定可能吸引更多人才前往就讀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。