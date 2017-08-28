世大運》李亞軒、莊吉生殺入金牌戰 我明爭兩金

網球男單頭號種子我國莊吉生擊敗葡萄牙選手，直落二挺進金牌戰。(陳怡誠攝)

網球男單頭號種子我國莊吉生擊敗葡萄牙選手，直落二挺進金牌戰。(陳怡誠攝)

我國網球男、女單傳回捷報，男單頭號種子我國好手莊吉生，28日準決賽兩個6比3直落二葡萄牙波格斯（Nuno Borges），第2場地的女單李亞軒，也在準決賽3盤勝出，6比3、4比6、6比2擊敗泰國查波詹逮，雙雙挺進明日金牌戰。

雖然女單頭號種子張凱貞28日準決賽不幸落敗，但李亞軒、莊吉生挺住壓力不負眾望。在張凱貞賽程後接續登場的莊吉生，首盤6比3先下一城，第2盤盤末連下3局，花1小時13分鐘笑納勝利，莊吉生比賽中更屢屢振臂，為自己表現打氣，賽後更感謝全場球迷相挺。

網球男單頭號種子我國莊吉生擊敗葡萄牙選手，直落二挺進金牌戰。(陳怡誠攝)

相較莊吉生直落二勝出，李亞軒準決賽則遭遇苦戰。首盤拿下後，李亞軒次盤遭到對手強勢反擊，戰局拚至決勝盤，不過決勝盤李亞軒3度破發對手，把握關鍵分，鏖戰2小時07分鐘闖進金牌戰。

(中時電子報)