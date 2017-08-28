「2017台灣燈會在雲林」紀錄片於虎尾首映
「2017台灣燈會在雲林」紀錄片上午於虎尾首映，眾多來賓及民眾齊聚一堂，重溫今年燈會的燦爛與感動。
參與2017台灣燈會在雲林演出的主角，包括穿著母國服裝的越南、泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓等新住民朋友、製燈藝師與社區志工、旅外雲林同鄉會鄉親與燈會贊助企業團體代表，滿場的觀眾擠爆700人座的虎尾廳，共同體驗璀璨燈會耀雲林的感動，為雲林加油！
雲林縣長李進勇表示，今年台灣燈會雖已閉幕半年，但美麗與感動仍持續至今，短短9天展期，創下1360萬的參觀人次、100億元的經濟效益，並寫下許多第一的紀錄，例如最大燈會面積、新住民主題燈區等。
李進勇感謝由黃銘得總會長率領的雲林同鄉會大力支持，雲林縣創造了有史以來的最大光榮。
黃銘得說，2017台灣燈會讓雲林人有機會展現屬於在地的義氣跟情操，讓雲林在世界發光發熱。
導演楊政達表示，該紀錄片團隊走遍雲林山區與海邊，用空拍及最真實的角度，記錄下雲林縣如何在強勢對手中取得主辦權，雲林藝師們如何堅持用他們的雙手守護這百年的文化、社區的人們如何在燈會中讓他們的花燈發光發熱、雲林人們又是如何創下這不同以往的台灣燈會，寫下屬於雲林人光榮時刻，打造璀璨燈會耀雲林的感動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。