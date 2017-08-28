「2017台灣燈會在雲林」紀錄片於虎尾首映

2017年台灣燈會在雲林紀錄片上午首映。(許素惠攝)

2017年台灣燈會在雲林紀錄片上午首映座無虛席。(許素惠攝)

2017年台灣燈會在雲林紀錄片回顧那段美好時光。(許素惠攝)

2017年台灣燈會在雲林紀錄片首映，令人重溫燈會的璀璨。(許素惠攝)

「2017台灣燈會在雲林」紀錄片上午於虎尾首映，眾多來賓及民眾齊聚一堂，重溫今年燈會的燦爛與感動。

參與2017台灣燈會在雲林演出的主角，包括穿著母國服裝的越南、泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓等新住民朋友、製燈藝師與社區志工、旅外雲林同鄉會鄉親與燈會贊助企業團體代表，滿場的觀眾擠爆700人座的虎尾廳，共同體驗璀璨燈會耀雲林的感動，為雲林加油！

雲林縣長李進勇表示，今年台灣燈會雖已閉幕半年，但美麗與感動仍持續至今，短短9天展期，創下1360萬的參觀人次、100億元的經濟效益，並寫下許多第一的紀錄，例如最大燈會面積、新住民主題燈區等。

李進勇感謝由黃銘得總會長率領的雲林同鄉會大力支持，雲林縣創造了有史以來的最大光榮。

黃銘得說，2017台灣燈會讓雲林人有機會展現屬於在地的義氣跟情操，讓雲林在世界發光發熱。

導演楊政達表示，該紀錄片團隊走遍雲林山區與海邊，用空拍及最真實的角度，記錄下雲林縣如何在強勢對手中取得主辦權，雲林藝師們如何堅持用他們的雙手守護這百年的文化、社區的人們如何在燈會中讓他們的花燈發光發熱、雲林人們又是如何創下這不同以往的台灣燈會，寫下屬於雲林人光榮時刻，打造璀璨燈會耀雲林的感動。

(中時)