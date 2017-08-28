男子鬧自殘 警意外查獲是性侵通緝犯
日前斗南警分局東和派出所凌晨接獲民眾報案稱，古坑鄉新庄村一處民宅有人鬧事，警方前往處理發現一名男子拿除草機刀片欲鬧自殘，警方對他噴辣椒水才阻止鬧劇，事後查證該男子是名性侵通緝犯，為了手機不見而大鬧，自投羅網。
東和派出所指出，日前獲報該處民宅疑似有躲藏通緝犯，請警察圍捕，但警方前往並無所獲。
同一天下午，東和所員警再次接獲民眾報案稱同一地點有糾紛，請警察前往處理，員警與替代役男抵達現場看到一名男子手持除草機刀片欲鬧自殘，員警立即嚇止該男子停止危險行為。
但該男子不為所動，且變本加厲，員警顧及周遭他人生命及身體危害，當場對他噴灑警用辣椒水，並趁隙以警棍把刀片擊落，隨後與救護人員合力把他抬上救護車緊急送醫治療。
事後警方到醫院調查案件經過，員警詢問該男子姓名為何？男子支吾其詞，員警發覺有異，不動聲色查詢電腦確認該男子是22歲的黃某，今年4月遭宜蘭地院發布通緝中（妨害性自主）。
醫院評估該黃姓通緝犯安全無虞，警方就在醫院把他逮捕歸案。黃嫌落網時供稱，他因在桃園遺失手機一支，心情不好，才拿刀片欲自殘，沒想到竟使通緝犯身分曝光。
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