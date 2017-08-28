天熱！男子偷腳踏車代步 學校車牌露餡

竊嫌騎走高中生的腳踏車，被逮獲。（廖素慧翻攝）

高中生與同學一起吃完飯出來，發現腳踏車不見了，怕被罵不敢告訴家人，當天下午接獲警方通知領車，是一名劉姓慣竊因天氣炎熱，騎走停在路邊的腳踏車代步，被警員瞄見車子有學校的名牌，而攔下竊車賊。

警方調查，50餘歲劉姓男子是慣竊，日前在嘉義市民族路上騎走一部腳踏車，轄區警員眼尖認出他的行為有異，上前盤查，發現他騎的腳踏車有某學校的識別名牌，查問他車子來源，他支吾其詞，最後坦承因為天氣炎熱，在路邊順手牽羊騎走作為代步工具。

(中時)