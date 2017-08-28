40歲澳洲職棒續生涯 張泰山：要有決心
中華職棒「全壘打王」張泰山，今(28日))以中華青棒隊客座打擊教練身份，隨隊搭機飛往加拿大參加9月1日登場的U18世界盃棒球賽，他出發前說：「等我回來就要加強訓練強度，準備打澳洲職棒賽了。」語氣聽來相當期待在澳洲延續職棒生涯。
澳洲職棒阿德雷德鯊魚隊今宣布與張泰山簽約，這是他繼去年日本獨立聯盟短襪隊之後，找到的另1個延續棒球生涯舞台，並於年底赴澳展開澳職生涯。
阿德雷德鯊魚隊近日將來台召開張泰山加盟記者會，該球團總經理說：「張泰山雖然已經40歲，但不要忘了大聯盟有很多年薪2千萬美元的強打，年紀都在38到40歲，根據資料，張泰山的打擊對提昇球隊戰績會有很大幫助。」。
張泰山去年打完日本獨立聯盟，一直在找尋打球機會與不斷在作準備，今隨U18青棒隊赴加拿大前說：「我一直有在訓練，不過澳洲職棒的張力介紹美國職棒2A至3A之間，我已經一段時間沒打球了，既然決定要打澳洲，就要有決心，等從加拿大回來，要加強訓練的強度，雖然我已經40歲了，但還是可以打。」。
(中時電子報)
關鍵字：加拿大
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