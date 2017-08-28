宜蘭縣政府今天在冬山八寶石聖爺廟舉辦「宜蘭兒童守護節─綰絭保平安」活動，代理縣長吳澤成（左一）等人將串著銅錢紅線繞著香爐，完成求絭等儀式。（李忠一攝）

宜蘭縣代理縣長吳澤成為幼童綰絭。（李忠一攝）

今天（28日）是農曆七月七日，但在宜蘭縣冬山鄉所代表的意義不只是情人節，更是石頭公的生日，宜蘭縣政府在供奉石頭公的冬山八寶石聖爺廟舉辦「宜蘭兒童守護節─綰絭保平安」活動，祈求神明讓孩童健康長大。

宜蘭縣政府民政處指出，宜蘭縣2004年以「宜蘭縣兒童守護節」為名，迄今已有14年，推廣綰絭（又稱「掛貫」）等活動，相傳200多年前大陸移民到宜蘭時，因族群不融合發生械鬥，石頭公顯靈保護鄉民，當地民眾有感於石頭公的靈驗，使得石頭公香火日盛。

民政處表示，再加上早期因醫療不發達等因素，小孩難以養大，因此將小孩給神明認作義子，綰絭解釋是將小孩點下、作記號可得神明保佑，另一說是綰絭的紅線就像是將小牛鼻子打洞後，穿鼻環的牽線，孩童可受牽引保護，讓不知自我節制的孩童無法調皮亂跑。

今天的儀式中由宜蘭縣代理縣長吳澤成擔任主祭，吳澤成將掛著紅線的銅錢過香火，完成求絭的儀式，再為小孩綰絭，另一方面，還有年滿16歲的高中生取下絭，完成退絭儀式。吳澤成表示，縣府轉型為宜蘭兒童守護的節慶，目的就是希望家家戶戶的兒童都能夠健康、平安，順利地長大成人。

(中時)