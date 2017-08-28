海巡執行守望勤務 順利搶救溺水民眾
苗栗縣通霄海域27日傳出男子溺水，海巡署白沙屯安檢所人員剛好在附近執行守望勤務，聽到救援立即下水救人，加上現場熱心民眾合力救援，順利將溺水男子送醫急救，撿回一命。
海巡署第三海岸巡防總隊白沙屯安檢所守望人員27日上午9點許執行守望勤務時，發現離岸約100公尺處傳來民眾溺水，已有2名熱心民眾前往救援，白沙屯安檢所士官長張卡其等人穿著救生衣攜帶魚雷浮標趕往救援，與民眾合力將溺者拉上岸，初步檢查溺者已無意識，白沙屯安檢所士官長張卡其即時對溺者實施心肺復甦術，再由後龍消防隊員接手實施AED心臟電擊器，送醫後已恢復意識。
第三海岸巡防總隊呼籲民眾，應選擇到安全且有合格救生員駐守的水域從事水域遊憩活動，還要穿著救生裝備，維護個人生命財產安全。
(中時)
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