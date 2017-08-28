恭喜！樂基兒低胸披白紗 美國二婚食品大亨
恭喜！香港名模樂基兒今（於美國時間27日）在加州與交往2年食品大亨Ian步入禮堂，梅開二度的她婚禮儀式從簡，僅邀雙方親友和她的閨蜜出席，日前樂基兒難掩代價喜悅，透露試穿婚紗以及在IG玩直播，而今婚禮正式舉行，樂基兒披上深V白紗，甜蜜與Ian走紅毯。
樂基兒曾貴為天王嫂，與天王黎明在2012年結束4年婚姻後，與網路有機食品生意的Ian交往2年，戀情開花結果，今在美國加州低調舉辦戶外花園婚禮，現場布置簡約唯美，搭起白色帳幕，並鋪一條花瓣路，樂基兒梅開二度，以白色低胸款式婚紗現身，牽手Ian，小倆口不時深情對望，甜蜜爆表。
樂基兒和Ian交往兩年，期間多次爆出秘婚、懷孕，小倆口終於步入禮堂，不過日前樂基兒被問舊愛黎明是否有獻上祝福，她則低調表示沒有「大家各忙各的」，也不知道對方是否知道自己要結婚，至於黎明是否觀禮，樂基兒則回應「不會，很多人我也沒邀請。」
(中時電子報)
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