彰基投資6.2億 高鐵特定區建區域醫院可望明年動工

圖說：彰化縣長魏明谷今（28）日特地偕同彰化基督教醫院董事長陳信良等人，赴彰化高鐵特定區，共同會勘彰基的區域醫院場址。（劉朱松攝）

彰化基督教（簡稱彰基）醫院投資6.2億元，在彰化高鐵特定區購買1.95公頃土地，計畫砸下巨資建置區域醫院。彰化縣長魏明谷今（28）日偕同彰基醫院董事長陳信良等人，赴現場會勘。與會的彰基醫院副院長詹天民表示，區域醫院先期規劃要設置200床，會盡量趕在明年動工。

陳信良還補充說，彰化縣政府所規劃田中高鐵特定區，讓彰基跟縣府有一個很好的合作平台，彰基將在田中設置健康園區，建造智能化的醫院，為彰南鄉親提供完善醫療服務，提供健康園區充分的照顧資源，期待未來這個園區兼顧醫療、養老，及身心靈的照顧，能真正服務在地鄉親。

與會的魏明谷也表示，彰基醫院在彰化高鐵特定區投資6.2億元，購買1.95公頃土地，將建置區域醫院，縣府期望透過彰基的投資，吸引相關產業前來開發，將田中與彰化高鐵站周圍設定為醫療專區，及設置養生村，期望未來可有效帶動高鐵特定區開發契機，及提升彰南地區醫療環境，縣府歡迎優質廠商進駐。

魏明谷說，未來不僅是南投及雲林斗六地區的民眾，也將會來此就醫，並方便彰化東南角近20萬人口，就近使用醫療資源，彰南的醫療資源，因為有彰基的進駐，將使彰化縣南北的醫療資源，獲得平衡。

魏明谷指出，縣府要打造田中成為一個交通大鎮，很多民眾關心的田中往員林的田中高鐵聯外道路，預估今年底將通車；而田中高鐵站區內的道路，將於10月底全數通車，縣府並向中央爭取道路南延，目前已爭取8億元經費，將開闢通往二水，及雲林斗六的道路，可銜接國道三號，未來交通將會很便利。

魏明谷強調，在鐵道運輸部分，縣府目前爭取18億元，從田中火車站建置田中支線連接到彰化高鐵站，集集支線也爭取23億元，將舊有鐵路設備提升，讓往來交通的速度加快，對於幸福東南角的發展，指日可待，縣府期許打造田中成為一個花田城市與交通的大鎮。

彰基醫院106年3月標得1.95公頃土地，地形方正，位於高鐵特定區東南側的高鐵五路，為第2種產專用地。標得後，經函報衛服部審查，衛服部今年7月同意彰基建置區域醫院，日前已將標得款項繳納至彰化縣政府，完成整個土地標購案。

高鐵彰化站特定區，坐落於彰化縣田中鎮及社頭鄉，全區面積約為204公頃，區內除高鐵車站專用區外，還規劃有住宅區、商業區、旅館區、產業服務專用區，及轉運專用區。其中，產業及運輸等特定專用區，可讓23種以上的企業購地進駐。

高鐵彰化站啟用後，其聯外交通路網亦將於今年底建置完成；另高鐵彰化車站特定區區段徵收，可建築土地標售作業，預訂於106年10月及11月再次標售。

今日與會貴賓，還包括田中鎮長謝文賢、社頭鄉長劉錦昌、彰化縣政府地政處長劉坤松、衛生局長葉彥伯、建設處長戴瑞文、新聞處長李俊德，及彰化縣議員許書維等人。

(工商)