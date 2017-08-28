賊竊皮包逃入警網 人贓俱獲

呂男遭警鎖定，竟再偷包自投警網被逮。（陳淑芬翻攝）

竊盜前科的呂姓男子遠從花蓮來台中，仍惡性不改，趁店家午休侵入櫃台，偷走萬餘元現金逃逸，警方獲報循線鎖定，日前追查到1家網咖，在店門前佈署準備下手逮人之際，呂男竟竊女客皮包得手走出店門企圖逃逸，剛巧被守候的警方逮著正著，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，呂男在花蓮犯竊盜案獲釋後輾轉來台中，他日前徒步走到民權路，發現1間商家在好午休，趁機侵入櫃台竊取萬餘元現金，再騎走停放一旁的腳踏車逃逸，警方獲報過濾比對監視影像，鎖定呂男涉嫌重大。

警方追查到呂男在1家網咖店內，聯繫同事前來支援，並與業家等一行人在店門口規劃逮人行動時，呂男竟手拿1只女用包包往外推門而出，被員警等人一擁而上，逮個正著。

隨後，並有一名慌張的女子奪門而出，看見員警手上拿著皮包，大喊「我的皮包」。女子說，她發現包包被偷，立即打電話報案，一下樓就看到警察已經在場，手上還拿著她的包包，頻頻致謝，大讚員警「真是太神了」。

(中時)