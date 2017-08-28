毒雞蛋流竄全台，農委會一共封查了140多萬顆問題蛋，但食藥署通知通路下架後，竟然還有民眾昨天下午在中和的全聯超市買到問題毒蛋，全聯澄清當時來不及通知，才沒有及時下架，目前都已經將問題產品回收。

受汙染的兩款雞蛋其實是來自彰化德畜牧場，出貨給桃園盤商萇記泰安公司再賣給超市，銷售到全台灣。但到底賣了多少蛋，全聯只說還在統計當中。農委會25日完成清查，一共封存了140多萬顆問題雞蛋，但芬普尼從何時開始使用已經不可考，目前只能要求銷售通路下架。

全台毒蛋封存逾140萬顆 全聯超市也有賣

農委會初估，全台44個蛋場淪陷，目前已有三百多萬顆蛋被消費者吃下肚，雖然並非全台養雞場都產毒蛋，但問題雞蛋已在市場、雜貨店，甚至賣場銷售，毒蛋恐怕早已入侵你我生活。

(中天)