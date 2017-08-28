世大運》奧運金牌劉易士刺探400接力賽軍情
此次頂著9面奧運金牌光環以美國隊助理教練來台的美國名將劉易士，28日中午接受中華田協宴請的時候多次打聽今晚世大運中華隊男子400公尺接力賽的選手實力與排棒順序，頗有刺探軍情的味道。
此次來台參加世大運的美國田徑隊以休士頓大學為班底，然後再徵召5位好手入隊，由1992年奧運400公尺接力金牌布瑞爾擔任總教練，劉易士為助理教練，兩人手中合計10面奧運金牌，賽前劉易士發豪語美國隊要在這次世大運田徑項目拿到10面獎牌，可惜至今美國只獲得1銀1銅，最重要的是布瑞爾的兒子小布瑞爾在100公尺決賽輸給楊俊瀚，讓兩位教練嚇了一大跳。
緊接著鄭兆村在男子標槍以91.36公尺改寫亞洲紀錄，隔天更是上了國際田總(IAAF)官網，布瑞爾和劉易士驚覺台灣田徑選手的實力不容小覷。
28日晚間6點50分將進行男子400公尺接力賽決賽，中華隊在第4跑道，美國隊在第6跑道，兩隊將力拼金牌。劉易士在中午宴會中即多次打聽中華隊過去最佳成績，還有會如何安排棒次，可見得就連劉易士這位奧運9金得主也不得不將中華隊視為最大勁敵了。
(中時電子報)
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