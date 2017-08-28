電塔綁木條支撐 台電：極少數權宜案例 年底前汰換
外傳雲林、彰化與桃園沿海一帶8座電塔鏽蝕以綁木條支撐，台電表示，這是極少數的案例，主要是因為地主不同意進入施工更換，台電均已掌握列管，並採取權宜措施，暫時利用木桿強化結構安全。台電強調，將盡力與地主加強溝通，希望年底前汰換電塔生鏽構件以確保安全。
台電表示，台電超過500位線路裝修員，每2個月會針對全國2萬3000座高壓電塔進行巡檢，檢查包括電塔鋼構、導線與礙子等設備。如果發現電塔有輕微鏽蝕，會先以油漆方式處理。如果鏽蝕嚴重，則計畫更換電塔構件。
對於沿海地區鹽害嚴重，鏽蝕速率較內陸電塔快。台電定期巡檢，已掌握沿海電塔鏽蝕狀況，擬訂改善計畫並備妥材料，目前陸續完成電塔改善工作。針對地主不同意台電公司進入施作部分，每座均經3至4次溝通，地主堅決不同意進場施工，故暫以綑綁木桿強化，但台電公司強調，將盡力與地主加強溝通，目標年底前完成改善。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。