電塔綁木條支撐 台電：極少數權宜案例 年底前汰換

沿海地區鹽害嚴重，鐵塔容易鏽蝕，台電定期巡視鐵塔，遇有鏽蝕，會列管並立即處置。(台電提供)

外傳雲林、彰化與桃園沿海一帶8座電塔鏽蝕以綁木條支撐，台電表示，這是極少數的案例，主要是因為地主不同意進入施工更換，台電均已掌握列管，並採取權宜措施，暫時利用木桿強化結構安全。台電強調，將盡力與地主加強溝通，希望年底前汰換電塔生鏽構件以確保安全。

台電表示，台電超過500位線路裝修員，每2個月會針對全國2萬3000座高壓電塔進行巡檢，檢查包括電塔鋼構、導線與礙子等設備。如果發現電塔有輕微鏽蝕，會先以油漆方式處理。如果鏽蝕嚴重，則計畫更換電塔構件。

對於沿海地區鹽害嚴重，鏽蝕速率較內陸電塔快。台電定期巡檢，已掌握沿海電塔鏽蝕狀況，擬訂改善計畫並備妥材料，目前陸續完成電塔改善工作。針對地主不同意台電公司進入施作部分，每座均經3至4次溝通，地主堅決不同意進場施工，故暫以綑綁木桿強化，但台電公司強調，將盡力與地主加強溝通，目標年底前完成改善。

(中時)