餛飩湯下藥性侵繼女 底褲有DNA揪獸父

色膽包天！一名45歲男子覬覦妻子和前夫生的女兒，竟趁妻子北上不在家時，在餛飩湯裡下藥摻俗稱「強姦藥」的三級毒品FM2，趁繼女昏沉時拔光她牛仔褲猥褻，少女事後在母親陪同下驗傷報警提告，桃園檢警不但在少女尿液驗出毒品反應，底褲內更有獸父DNA，依欺瞞使人吸毒罪嫌起訴。

獸父和妻子結縭後育有2歲和4歲幼子，1家4口居住在桃園一幢社區大樓2樓，妻子另在同幢樓的10樓租屋，就近照料和前夫所生的4名子女，去年11月下旬，妻子因另有訴訟案件要到台北開庭，事先為丈夫和兒女準備餛飩湯當午餐。

獸父見有機可趁，打電話給10樓的繼女，藉口要到郵局一趟，請她下樓來照顧弟弟，趁隙在餛飩湯裡添加三級毒品FM2，少女吃完午餐後陷入昏迷，男子隨即強脫繼女衣褲企圖性侵，卻因繼女月事來潮，猥褻得逞。

少女指控，吃完餛飩湯後就感覺頭昏、失去意識，模糊中被抱住、脫下牛仔長褲，她一度睜眼看見是繼父，拉著自己褲子抵抗，但仍不勝「毒」力昏睡，清醒後掙扎返家，並以手機通訊軟體Line打電話向母親求救。

少女母親也證稱返家後發現她昏睡在房間地板，立即帶她到醫院驗傷報警。桃園檢警將少女尿液和衣物送驗，不但驗出第三級毒品氟硝西泮（即FM2）的反應，少女內褲和衛生棉也驗出獸父的DNA，讓獸父百口莫辯，桃檢從一重，依《以欺瞞方法使人施用第三級毒品》罪嫌起訴獸父。

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(中時)