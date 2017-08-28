餛飩湯下藥性侵繼女 底褲有DNA揪獸父
色膽包天！一名45歲男子覬覦妻子和前夫生的女兒，竟趁妻子北上不在家時，在餛飩湯裡下藥摻俗稱「強姦藥」的三級毒品FM2，趁繼女昏沉時拔光她牛仔褲猥褻，少女事後在母親陪同下驗傷報警提告，桃園檢警不但在少女尿液驗出毒品反應，底褲內更有獸父DNA，依欺瞞使人吸毒罪嫌起訴。
獸父和妻子結縭後育有2歲和4歲幼子，1家4口居住在桃園一幢社區大樓2樓，妻子另在同幢樓的10樓租屋，就近照料和前夫所生的4名子女，去年11月下旬，妻子因另有訴訟案件要到台北開庭，事先為丈夫和兒女準備餛飩湯當午餐。
獸父見有機可趁，打電話給10樓的繼女，藉口要到郵局一趟，請她下樓來照顧弟弟，趁隙在餛飩湯裡添加三級毒品FM2，少女吃完午餐後陷入昏迷，男子隨即強脫繼女衣褲企圖性侵，卻因繼女月事來潮，猥褻得逞。
少女指控，吃完餛飩湯後就感覺頭昏、失去意識，模糊中被抱住、脫下牛仔長褲，她一度睜眼看見是繼父，拉著自己褲子抵抗，但仍不勝「毒」力昏睡，清醒後掙扎返家，並以手機通訊軟體Line打電話向母親求救。
少女母親也證稱返家後發現她昏睡在房間地板，立即帶她到醫院驗傷報警。桃園檢警將少女尿液和衣物送驗，不但驗出第三級毒品氟硝西泮（即FM2）的反應，少女內褲和衛生棉也驗出獸父的DNA，讓獸父百口莫辯，桃檢從一重，依《以欺瞞方法使人施用第三級毒品》罪嫌起訴獸父。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。