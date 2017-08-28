世大運搶金！「球后」戴資穎女單晉級8強

「球后」戴資穎今天在女單16強對上美國選手Kerry Yifei Xu，雙方實力有一段的落差，雖然戴資穎本戰失誤仍有些多，但還是快速的以直落二晉級。

世大運搶金！「球后」戴資穎女單晉級8強

羽球是此次台灣重點奪牌項目，不僅戴資穎過關，女雙許雅晴/吳玓蓉、江美慧/溫晧昀，男雙李洋/李哲輝、混雙王齊麟/李佳馨等雙打組合也闖入16強。

(中天)