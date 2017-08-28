北水處建築師之作 WATER直飲台有時尚fu
台北自來水事業處表示，為因應場地環境與特性，持續開發不同功能與造型的直飲台，目前最新一款「WATER」直飲台，已經在台北田徑場登場。WATER直飲台由5座機台合併組成，外表以手工貼覆鐡杉木，造型醒目、觸感自然，適合大型活動人流眾多的場合。
2017台北世界大學運動會，北水處在台北田徑場內設置43座直飲台，其中就有1組WATER直飲台。直飲台為城市美學街道家具的一環，除了美觀時尚外，也同時兼顧成人、孩童或身障者等不同使用者的合用性與耐用強度，還要適度的融入公園、商圈、遊樂園、文化場館等 不同環境。為此，北水處由建築師兼工程師的員工林志成操刀，除了固定式之外，迄今已開發6款行動式直飲台，每款均輕便可迅速拆裝，可因應人潮增設。
每一款式從規畫設計到成品的反覆檢視確認，完全不假手他人，證明公務員也能很有創意、理念與堅持。世大運期間因各場館人潮眾多，北水處特別在適當地區增設各種行動直飲台，並組成專業團隊執行維護。歡迎民眾在解渴時，同時欣賞時尚簡潔又實用的直飲台。
(中時)
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