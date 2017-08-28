傳薩德於本週全面進駐韓國星州

據報導，南韓政府最快在會本週內會將4輛薩德系統的發射車部署在星州郡的薩德基地。

南韓《中央日報》引述青瓦台相關人士的話說，政府目前正在進行小規模環評，可能今天(28日)就會得知結果，待環評結束後，會盡快完成剩餘4輛薩德系統發射車的部署計畫。

不過星州居民對薩德計畫仍持反對態度，為突破居民阻擋，傳出南韓政府可能拆解薩德發射車，以直升機分批空運至基地。此外，南韓政府也可能出動警力強力突破居民封鎖。

(中時)