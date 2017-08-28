滑雪女神林賽沃恩裸照遭駭 色情網站曝光
高爾夫球名將老虎伍茲與前女友、滑雪女神林賽·沃恩的親密照在色情網站曝光，照片尺度相當大，包括沃恩的全裸照片。伍茲的律師對該色情網站發去了律師函，警告該色情網站立即刪掉裸照，否則採取法律手段。
據八卦媒體TMZ爆料，照片是由駭客提供，伍茲前女友、滑雪女神林賽-沃恩的手機遭到入侵而照片外洩，其中沃恩的祼照有22張，涉及老虎伍茲個人照片有兩張，儘管被做馬賽克遮掩重要部位，但從嘴唇和下巴可`明顯認出與伍茲非常的相似。
駭客入侵名人個人電腦，盜取私密照頻傳。早在2010年，2名德國籍駭客入侵超過50位明星的電腦，竊取歌手尚未發表的作品、私密照片，包括女神卡卡（Lady Gaga）也在受害者名單之列。而且色情網站藉此炒高人氣，《美國偶像》的亞軍兼演員凱瑟琳-麥菲、《暮光之城》女主角克莉絲汀·史都華、美國流行歌手麥莉·希拉的裸照也被曝光在該色情網站上。
(中時電子報)
文章來源：環球網
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。