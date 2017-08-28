滑雪女神林賽沃恩裸照遭駭 色情網站曝光

高爾夫球名將老虎伍茲與前女友、滑雪女神林賽·沃恩的親密照在色情網站曝光。(圖/環球網)

高爾夫球名將老虎伍茲與前女友、滑雪女神林賽·沃恩的親密照在色情網站曝光，照片尺度相當大，包括沃恩的全裸照片。伍茲的律師對該色情網站發去了律師函，警告該色情網站立即刪掉裸照，否則採取法律手段。

據八卦媒體TMZ爆料，照片是由駭客提供，伍茲前女友、滑雪女神林賽-沃恩的手機遭到入侵而照片外洩，其中沃恩的祼照有22張，涉及老虎伍茲個人照片有兩張，儘管被做馬賽克遮掩重要部位，但從嘴唇和下巴可`明顯認出與伍茲非常的相似。

駭客入侵名人個人電腦，盜取私密照頻傳。早在2010年，2名德國籍駭客入侵超過50位明星的電腦，竊取歌手尚未發表的作品、私密照片，包括女神卡卡（Lady Gaga）也在受害者名單之列。而且色情網站藉此炒高人氣，《美國偶像》的亞軍兼演員凱瑟琳-麥菲、《暮光之城》女主角克莉絲汀·史都華、美國流行歌手麥莉·希拉的裸照也被曝光在該色情網站上。

(中時電子報)