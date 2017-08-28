得了便宜又賣「兇」 越配偷酪梨變賣遭逮

偷摘酪梨的越配知錯不改，被酪梨失主報案抓人。（警方提供）

古坑鄉一名越配（49歲）25日騎車經過斗六市嘉新里一處酪梨園時，見園內酪梨結實滿滿，一時貪念竟入園行竊，在菜市場賣900多元，楊女食髓知味當天下午又自備尼龍袋、捕果器、水果剪再度至酪梨園行竊，沒想到被巡園的酪梨農撞見被逮。

斗六市嘉新里一處酪梨園，目前正值採收期間，一楊姓越南籍女子嫁到古坑鄉，每天下班都會經過該處酪梨園，25日楊女發現酪梨成熟，竟異想天開自備尼龍袋、捕果器、水果剪騎乘機趁著中午四下無人之際行竊酪梨，在菜市場變賣900餘元。

楊女食髓知味後又於當天14時30分返回該酪梨園再次行竊時為園主發現，好心園主告知不介意摘取食用，但不要摘取那麼多，吃不完丟棄可惜，沒想到楊姓竊嫌不理會園主，還作勢攻擊，園主氣不過只好打電話報警。

公正派出所巡邏員警迅速趕到現場將楊女逮捕，現場查扣酪梨26顆及尼龍袋、捕果器、水果剪等犯罪工具，全案偵訊後依竊盜罪移送法辦。

(中時)