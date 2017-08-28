得了便宜又賣「兇」 越配偷酪梨變賣遭逮
古坑鄉一名越配（49歲）25日騎車經過斗六市嘉新里一處酪梨園時，見園內酪梨結實滿滿，一時貪念竟入園行竊，在菜市場賣900多元，楊女食髓知味當天下午又自備尼龍袋、捕果器、水果剪再度至酪梨園行竊，沒想到被巡園的酪梨農撞見被逮。
斗六市嘉新里一處酪梨園，目前正值採收期間，一楊姓越南籍女子嫁到古坑鄉，每天下班都會經過該處酪梨園，25日楊女發現酪梨成熟，竟異想天開自備尼龍袋、捕果器、水果剪騎乘機趁著中午四下無人之際行竊酪梨，在菜市場變賣900餘元。
楊女食髓知味後又於當天14時30分返回該酪梨園再次行竊時為園主發現，好心園主告知不介意摘取食用，但不要摘取那麼多，吃不完丟棄可惜，沒想到楊姓竊嫌不理會園主，還作勢攻擊，園主氣不過只好打電話報警。
公正派出所巡邏員警迅速趕到現場將楊女逮捕，現場查扣酪梨26顆及尼龍袋、捕果器、水果剪等犯罪工具，全案偵訊後依竊盜罪移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。