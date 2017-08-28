超商搶案 神力女店員奪槍退賊
基隆市一名陳姓女店員，昨日下午2時在超商工作時，突然遇到一名謝姓男子持槍恐嚇，並要求店員「把錢通通交出來」。陳女當下冷靜以對，作勢將收銀機內的鈔票及銅板交給謝男，怎料在交錢的瞬間，陳女迅速奪走謝男手中的槍，並大聲斥退他。警方獲報後也迅速將謝男逮捕，並讚嘆陳女「太了不起！」
警方表示，昨日下午2時許，1間位在仁愛區孝三路的超商發生搶案，21歲的謝男走到櫃台前，假意說要買菸，並趁陳女低頭結帳時，從包包裡掏出1把黑色玩具槍，對準陳女喊「把錢通通交出來！」
陳女當下並不慌張，冷靜地打開收銀機，並打量謝男的動靜，正當要將2254元交付給謝的同時，陳女快速奪走玩具槍，大喊「出去！」，謝男當場傻眼，不知如何是好，甚至還請求陳女將槍還給他，不久店長與一幫民眾也到現場，齊力圍住謝男，並報警逮捕。
警方指出，謝男有有公共危險、竊盜等前科，目前無業，犯案當時神情恍惚，身上飄散濃厚的酒味，經逮捕歸案後，他也坦承犯行。對於陳女當下機警的反應，員警直說「太不了不起了！」
「很意外！」陳女向警方表示，當下也被自己冷靜的反應嚇到，只覺得謝男手中持的槍枝並不像真槍，自己也不敢絲毫大意，只能趁其不備，把手槍搶過來，幸好店長和附近的熱心民眾也協助逮住他。謝男經訊問後，被警方依強盜未遂罪嫌移送至基隆地檢署偵辦。
(中時)
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