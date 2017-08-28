坐宥勝大腿狂吻影片惹怒佼佼？孟耿如這樣說

孟耿如和李國毅出席《麻醉風暴2》宣傳活動。(圖／翻攝自麻醉風暴臉書粉絲團)

黃子佼和宥勝因她結怨？孟耿如否認。(圖／本報系資料照)

黃子佼日前不願和宥勝同台，寧願請辭活動主持，讓兩人私怨搬上檯面，外傳是宥勝和孟耿如在合作《22K夢想高飛》時過從甚密有關，更有消息直指側拍花絮影片，就是引爆黃子佼生氣的導火線，今(28日)孟耿如出席活動時，被問到此事時，她也坦言關鍵原因不在她身上。

孟耿如和宥勝在《22K》中飾演一對，最近一支花絮影片被翻出，她不僅坐在宥勝大腿上，兩人還不時打情罵俏，3秒內就啄吻6次，外傳這是讓黃子佼火大的引爆點，今她和李國毅出席《麻醉風暴2》宣傳活動，被問到影片時，她回應「如果是檯面上看到的話就不叫私事，都不是影片看到那樣」。

她也表示自己不方便說什麼，把發話權留給他們，至於是不是因為她的原因，她認為事情影響黃子佼和宥勝比較多，關鍵原因不在她身上，而一旁的李國毅幫忙回話，表示也看過影片，認為那就很正常的戲劇內容，更透露在《麻醉2》有更刺激的內容，如果因為這樣結怨，搞笑說那他就完蛋了。

(中時電子報)