零下20度冷凍庫困4小時 漁貨老闆險送命
高雄發生一起驚險意外，一間魚貨行的老闆進入冷凍庫內取貨，但是他沒有穿防寒衣冷凍庫和室外溫差多達50度，讓他瞬間不支昏倒，整整過了四個小時店內員工才發現。老闆已經凍僵在零下20度的冷凍庫，趕快將他抱出去緊急送醫驚險撿回一命。
監視器畫面拍下，一名男子從冷凍庫裡走了出來，不過仔細一看，他似乎還抱著一個人。身穿白色上衣的男子躺在木床上，伸出手不停拉著一旁的男子身體還左右翻覆，因為他在不久前才被人從零下20度的冷凍庫內救了出來。這名男子是一間魚貨行的老闆，27號早上到店裡取貨，進入冷凍庫時因為與外面溫度落差太大，讓男子身體無法負荷才會昏倒在內。所幸發現的早，在送醫後緊急用加熱燈保溫治療，男子才脫離險境撿回一命。
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。