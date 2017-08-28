零下20度冷凍庫困4小時 漁貨老闆險送命

高雄發生一起驚險意外，一間魚貨行的老闆進入冷凍庫內取貨，但是他沒有穿防寒衣冷凍庫和室外溫差多達50度，讓他瞬間不支昏倒，整整過了四個小時店內員工才發現。老闆已經凍僵在零下20度的冷凍庫，趕快將他抱出去緊急送醫驚險撿回一命。

零下20度冷凍庫困4小時 漁貨老闆險送命

監視器畫面拍下，一名男子從冷凍庫裡走了出來，不過仔細一看，他似乎還抱著一個人。身穿白色上衣的男子躺在木床上，伸出手不停拉著一旁的男子身體還左右翻覆，因為他在不久前才被人從零下20度的冷凍庫內救了出來。這名男子是一間魚貨行的老闆，27號早上到店裡取貨，進入冷凍庫時因為與外面溫度落差太大，讓男子身體無法負荷才會昏倒在內。所幸發現的早，在送醫後緊急用加熱燈保溫治療，男子才脫離險境撿回一命。

(中天)