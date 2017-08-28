林佳龍：世大運讓國人團結在一起！

台中市長林佳龍表示，東亞青奧將舉辦14類項目、上百種比賽，市府也推薦自由車與輕艇兩個強項成為競賽項目。（盧金足攝）

台灣選手在世大運表現亮眼，帶起運動熱潮，林佳龍連日來密切關注世大運賽事，今天（28日）在市政會議有感而發的表示，雖然社會經常拿放大鏡檢視內政，但世大運選手多對台灣的進步、美食、多元文化感到驚艷，這次賽事不僅讓台灣走出去，也讓世界走進來。

台中市將於2019年舉辦東亞青奧，林佳龍說，東亞青奧是奧林匹克體系授權主辦的運動賽事，將是以青年為主體的綠色運動會，賽事舉辦14類項目、上百種比賽，估計將有2000位14歲至18歲青少年選手參賽，目前正積極辦理場館整建與人才培育，盼透過東亞青奧將台中打造成為運動城市。

「台中子弟在世大運的成績相當耀眼！」林佳龍強調，除了楊俊瀚、鄭兆村在100公尺與標槍項目奪金之外，來自台中沙鹿的柯福軒也在競賽溜冰項目奪得3面銀牌，來自潭子的陳傑也在400公尺跨欄項目成功摘銀。

林佳龍對於接下來的2019東亞青奧指出，東亞青奧是奧林匹克體系授權主辦運動賽事，規模與區域相較世大運小，但是運動精神不減，市府將辦一場以青年為主體的綠色運動會。

東亞青奧將舉辦14類項目、上百種比賽，市府推薦自由車與輕艇兩個強項成為競賽項目，估計將有2000名14歲至18歲青少年選手參賽，目前積極辦理場館整建與人才培育，盼透過東亞青奧將台中打造成為運動城市。

林佳龍說，除洲際棒球場多功能運動中心、朝馬國民運動中心已經開始營運外，北區國民運動中心將開幕，而網球中心、南區、南屯國民運動中心也在興建中，而大里國民運動中心已在上週簽訂委外營運契約；市府爭取國訓中心在台中設立中部訓練基地。

(中時)