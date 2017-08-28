反年改鬧世大運成全民公敵 教職師切割滅火

世大運開幕遭到反年改團體鬧場，引起全民公憤，反年改團體內部因此出現分歧，以教職員為主的監督年金改革聯盟，今(28)天也宣布正式解散。監督年金改革聯盟痛罵，認為李來希是豬隊友，原本軍公教是年金改革的受害者，但因為他的言行，得罪全台灣的老闆姓，加深社會對軍公教的不諒解，他們也表示，抗議行動暫時喊卡，但還是會持續監督。

(中天)