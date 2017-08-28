羽球世錦賽 丹麥選手擊敗林丹封王

丹麥安賽龍在羽球世錦賽得勝後的驚訝反應。(美聯社)

台北世大運羽球開打不久，羽球世錦賽同時落幕，中國大陸「超級丹」林丹在男單決賽意外敗給丹麥安賽龍。事實上，安賽龍一直視林丹為偶像，這次的勝利對他意義重大，他得勝後的第一時間不是興奮，而是不敢置信的跌坐地上。

丹麥本是羽球強國，23歲的安賽龍以22-20、22-19擊敗比他大10歲的林丹而首次登基，台灣好手「小天」周天成這次在男單8強也敗於安賽龍之手。至於女子單打，因為球后戴資穎留在台北參加世大運，最後由日本奧原希望擊敗印度好手辛度摘冠。

(中時電子報)