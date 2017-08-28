世大運》打落泰國姊妹檔 雙詹網球女雙奪金
世大運網球女雙金牌戰，我國「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，28日力抗中暑身體不適，擊敗同是姊妹檔的泰國隊，也為稍早張凱貞復仇，6比1、7比5直落二勇奪女雙金牌，笑納本屆網球首金，同時也是詹詠然睽違10年的世大運網球女雙金牌。
詹詠然2007年泰國曼谷世大運曾在女雙奪金，本屆搭檔從莊佳容換成妹妹詹皓晴，兩人一路挺進金牌戰，爭金對手泰國隊的汪添彩（Varatchaya Wongteanchai），稍早才在女單準決賽擊敗我國好手張凱貞挺進金牌戰，不過「詹家姊妹」沒讓對手好過，首盤6比1輕鬆拿下。
女雙金牌戰在下午2時登場，即便不時可看到詹詠然休息時接受防護員按摩、冰敷，4比2後更蹲下休息，雙詹第2盤首局仍率先破發，取得3比1領先，但第8局泰國搭檔回破隨後又保發，超前局數。
不過雙詹很快穩住陣腳，在場邊觀眾頻頻加油喊聲中，關鍵時刻先保再破，連下2局再要回6比5局數領先。第12局關鍵發球局，詹詠然網前拍下金牌點，為我國笑納女雙金牌。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。