世大運》打落泰國姊妹檔 雙詹網球女雙奪金

中華隊女將詹詠然（左）與詹皓晴（右）力抗中暑摘下世大運女雙金牌。（陳怡誠攝）

中華隊女將詹詠然（右）與詹皓晴（左）力抗中暑摘下世大運女雙金牌。（陳怡誠攝）

世大運網球女雙金牌戰，我國「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，28日力抗中暑身體不適，擊敗同是姊妹檔的泰國隊，也為稍早張凱貞復仇，6比1、7比5直落二勇奪女雙金牌，笑納本屆網球首金，同時也是詹詠然睽違10年的世大運網球女雙金牌。

詹詠然2007年泰國曼谷世大運曾在女雙奪金，本屆搭檔從莊佳容換成妹妹詹皓晴，兩人一路挺進金牌戰，爭金對手泰國隊的汪添彩（Varatchaya Wongteanchai），稍早才在女單準決賽擊敗我國好手張凱貞挺進金牌戰，不過「詹家姊妹」沒讓對手好過，首盤6比1輕鬆拿下。

中華隊女將詹詠然（右）力抗中暑摘下世大運女雙金牌激動振臂。（陳怡誠攝）

女雙金牌戰在下午2時登場，即便不時可看到詹詠然休息時接受防護員按摩、冰敷，4比2後更蹲下休息，雙詹第2盤首局仍率先破發，取得3比1領先，但第8局泰國搭檔回破隨後又保發，超前局數。

不過雙詹很快穩住陣腳，在場邊觀眾頻頻加油喊聲中，關鍵時刻先保再破，連下2局再要回6比5局數領先。第12局關鍵發球局，詹詠然網前拍下金牌點，為我國笑納女雙金牌。

(中時電子報)

中華隊女將詹詠然（右）與詹皓晴（左）力抗中暑摘下世大運女雙金牌。（陳怡誠攝）