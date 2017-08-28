堅稱清白 高院開庭再審蘇炳坤案

蘇炳坤出庭。（趙雙傑攝）

法庭開放媒體拍攝。（趙雙傑攝）

男子蘇炳坤三十一年前被指搶銀樓並遭判刑十五年，而蘇獲得總統特赦「罪刑全免」，但蘇堅稱清白，日前向高院聲請再審，希望獲得無罪判決，而高院今日下午二點開庭，並創下司法先例，讓媒體進入法庭內拍照實況。

(中時)