穿過「聰穎門」 嘉市大同國小迎接132名新生

嘉義市大同國小迎新活動，小朋友動起來。（廖素慧翻攝）

大同國小舉辦迎新活動，師長帶動小朋友手舞足蹈。（廖素慧翻攝）

大同國小新生由校長盧淑娟（左）及家長陪伴過聰穎門。（廖素慧翻攝）

開學倒數計時，嘉義市大同國小今天為132名小一新生迎新，家長與小一新鮮人大手牽小手一起穿過綁有蔥、蘋果與菜頭的「聰穎門」，校長盧淑娟、家長會長王祈晴及師生表演話劇「愛的花園點點名」活動，歡迎新生「大同寶寶」報到。

活動首先由家長與新生牽手一起走過「聰穎門」，祝福孩子們聰明、平安、有好采頭，接著由一年級導師們扮演園丁，孩子們扮演含苞小花，導師們手拿澆花器象徵性澆水，小花開花。

盧淑娟校長扮演蜂后，家長會長王祈晴及各處主任及實習老師們扮演辛勤的蜜蜂部隊，一起飛向愛的花園，與小花們擊掌互動，炒熱現場氣氛，並送見面禮給小朋友，全場親師生齊跳「give me five」，洋溢歡樂。

最後是「大同寶寶新希望」親子活動時間，由家長陪伴孩子在許願果上寫下對新生活的期待與夢想，並懸掛於校門口的許願樹上。楊姓小朋友寫著「上學後，希望我可以更勇敢！」掛在許願樹，親子對校園生活充滿期待。

(中時)