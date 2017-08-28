穿過「聰穎門」 嘉市大同國小迎接132名新生
開學倒數計時，嘉義市大同國小今天為132名小一新生迎新，家長與小一新鮮人大手牽小手一起穿過綁有蔥、蘋果與菜頭的「聰穎門」，校長盧淑娟、家長會長王祈晴及師生表演話劇「愛的花園點點名」活動，歡迎新生「大同寶寶」報到。
活動首先由家長與新生牽手一起走過「聰穎門」，祝福孩子們聰明、平安、有好采頭，接著由一年級導師們扮演園丁，孩子們扮演含苞小花，導師們手拿澆花器象徵性澆水，小花開花。
盧淑娟校長扮演蜂后，家長會長王祈晴及各處主任及實習老師們扮演辛勤的蜜蜂部隊，一起飛向愛的花園，與小花們擊掌互動，炒熱現場氣氛，並送見面禮給小朋友，全場親師生齊跳「give me five」，洋溢歡樂。
最後是「大同寶寶新希望」親子活動時間，由家長陪伴孩子在許願果上寫下對新生活的期待與夢想，並懸掛於校門口的許願樹上。楊姓小朋友寫著「上學後，希望我可以更勇敢！」掛在許願樹，親子對校園生活充滿期待。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。