花博與自然共生 后里園區3低生態棲地保育
2018台中世界花卉博覽會推動「花現GNP」精神，中市府建設局在后里森林園區採取最不破壞原生結構的低侵擾、低密度開發、低限度破壞施工「3低」施工方式營造，保護原生植物及地被，希望落實生態棲地演化保育，讓當地的台灣原生物種獲得良好照顧。
建設局長黃玉霖指出，后里森林園區為閒置軍營改造，以前軍方開發的痕跡已漸漸由先驅植物覆蓋，市府保留當地既有大樹共構生態，並限定低密度開發區域。
「在森林輕食區及森林市集區，採用不破壞自然生態的素材鋪設路面」，黃玉霖強調，即使在展期結束後，也能將美麗的生態復原。
此外，展場全區更採低限度破壞施工，在原營區內設置AC路面，做為主要硬舖面步道，在各展區進行最低限度整地開發，找到建設與生態共存的方式。
台中世界花博展期自2018年11月3日至2019年4月24日，市府期望藉由設置原生保護區域，提供現地說明的教材，並配合科學博物館的資料建檔與解說，傳遞生態保育的精神。
(中時)
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