洞朗僵局結束？ 印度外交部表示雙方軍隊已開始撤退

中印邊界僵局，今獲解決。(圖/shutterstock提供)

MEA Press Statement on Doklam Disengagement Understanding pic.twitter.com/fVo4N0eaf8 — Raveesh Kumar (@MEAIndia) August 28, 2017

印度媒體引述印度外交部表示，中國和印度軍隊雙方都同意開始撤離、在洞朗高原上僵持超過2個月以上的軍隊人員。

印度外交部的聲明表示，最近幾周印度和中國為了洞朗僵局保持外交溝通，在這個基礎上雙方同意盡速撤離邊境人員，目前已經在撤離中。

中國外交部表示，中國在洞朗高原上的現場人員確認，印度在下午2點半已將越界人和設備撤回印度邊境內。中國宣誓將繼續按歷史界約、捍衛領土主權。

六月中攜帶築路工具的中國士兵出現在洞朗高原，不丹認為當地是其領土，因此向有邦交的印度求援，印度派兵前往後和中國士兵在洞朗高原上形成僵局，雙方軍隊都不肯撤兵，之後在拉達克班宮湖中國印度士兵也發生衝突，導致有人員掛彩。

外媒指出這個雙方撤退的決定剛好在包括中國等地金磚五國的峰會前，印度總理莫迪(Narendra Modi)預計將會參加這個會議。

過去中國和印度之間長達3,500公里長的邊界，就經常發生小型的軍事僵局，但這起最近的僵局持續相當長，也數度無法以對談化解，使得許多人越來越擔心中國和印度會爆發更大的衝突。

金磚5國峰會即將在9月3日在福建廈門登場，在這之前印度媒體引述印度外交部稱，中國大陸與印度雙方已同意結束從6月開始在邊界東段洞朗的對峙。雙方軍事人員正迅速撤離。

陸印邊界對峙僵局有解，也增加了印度總理莫迪出席金磚5國峰會的可能性。峰會9月3-5日在廈門登場，中國、巴西、俄羅斯、南非4國領袖都將出席，只有莫迪尚未證實是否與會。

(中時電子報)